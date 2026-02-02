Биолог рассказал, могут ли люди жить по 200 лет

Биолог Лидский: человек может жить до 200 лет с одной оговоркой

Жизнь человека возможно продлить до 200 лет, уверен эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский. Однако, как он рассказал «Газете.Ru», есть нюанс: в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим.

«Если придерживаться классических теорий, то мы скорее должны предположить, что физиологическое омоложение человека невозможно. Но если пчелы, гребневики, медузы это делают, то они дают надежду и человеку. Пока не очень понятно, можно ли полностью человека омолодить. Но то, что можно сильно продлить жизнь, — я в этом уверен», – отметил ученый.

На вопрос о том, сможет ли человек жить 200 лет, ученый ответил так: «Я убежден, что это возможно. Конечно, в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим».

По его словам, структуры нашего тела не рассчитаны на такие сроки, поэтому мы можем столкнуться с проблемами, которых прежде не видели.

«Потом может вылезти рак, так как, согласно существующим данным, вероятность его возникновения растет из-за времени, а не только из-за старения. Но все эти медицинские проблемы, как мне кажется, можно будет решить в будущем», – заключил ученый.

