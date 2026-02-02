В России заканчивается прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2026

В России 2 февраля завершается прием заявок для сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом пишет РИА Новости.

«Основной этап единых государственных экзаменов начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики», — говорится в материале.

Как показало исследование «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», российские школьники формируют свои образовательные траектории осознанно, а списки экзаменов становятся отражением личных целей.

В 10-11 классе школьники с большей вероятностью выбирают физику — 11% в 9 классе и 15% в 10–11-х. К литературе интерес тоже немного растет — с 16% до 18%, в то время как к биологии, наоборот, снижается — 25% и 22%. Больше всех теряет свою популярность география: ее выбирают для сдачи на ОГЭ 20% школьников, а на ЕГЭ всего 3%. Химия также становится менее популярной, в 10-11 классах ее выбирают на 50% реже.

Ранее был назван самый страшный для российских школьников экзамен.