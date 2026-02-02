В зоопарке Москвы рассказали, чем можно подкармливать птиц в снегопад

Подкармливать городских птиц во время снегопадов можно семенами подсолнечника, овсом, пшеницей и сушеными ягодами. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, во время обильных снегопадов птицам становится сложнее добывать корм, поскольку он оказывается скрыт под снегом. В таких условиях помощь людей может сыграть важную роль для их выживания.

Акулова рассказала, что в качестве подкормки подходят нежареные и несоленые семена подсолнечника, а также различные крупы — просо, овес и пшеница. Кроме того, для некоторых видов птиц источником энергии могут стать несоленое сало или мясо. В рацион также допустимо добавлять сушеные ягоды, в том числе рябину и боярышник, а также орехи и шишки.

При этом она подчеркнула, что ряд продуктов для птиц опасен. К ним относятся любые соленые продукты, жареная и копченая пища, а также остатки еды со стола. Черный ржаной хлеб, по ее словам, может вызвать брожение в желудке, а очищенное пшено — быть вредным из-за окисления жиров.

Гендиректор зоосада также поделилась простым способом изготовления кормушки. Для этого, по ее словам, достаточно пластиковой бутылки объемом 1,5–2 л. В ней нужно вырезать широкие отверстия, оставить бортики для корма и закрепить кормушку с помощью веревки. Размещать ее рекомендуется на дереве или балконе в месте, недоступном для кошек.

Ранее орнитологи предупреждали о вреде несвежего хлеба для птиц.