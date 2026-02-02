Депутат Орбан: на Украине призыв на военную службу превратился в охоту на людей

Призыв на военную службу на Украине превратился в открытую «охоту на людей». Об этом депутат нацсобрания Венгрии Балаж Орбан написал на своей странице в соцсети X.

Депутат прокомментировал случай с кончиной гражданина Венгрии Жолта Ребана, которого в январе 2026 года принудительно мобилизовали на Украине, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе.

«На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей. Поступают сообщения об избиениях, незаконных задержаниях и мобилизации лиц, которых ни в коем случае нельзя было отправлять на фронт», — отметил Орбан.

По словам депутата, ЕС «закрывает на это глаза» и продолжает «вливать» деньги в Украину «без каких-либо рациональных оснований», в то время как «серьезные нарушения прав человека» на Украине «игнорируются».

Он подчеркнул, что Украина не готова к членству в ЕС «даже в среднесрочной перспективе», а Европе нужна «не эскалация, а ответственность». Поэтому депутат призвал прекратить боевые действия, заключить мир и «положить конец провоенной политике, проводимой Брюсселем».

14 января новоиспеченный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) на Украине сейчас разыскивают двух миллионов граждан, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть. Он подчеркнул, что проблему ТЦК «нельзя игнорировать» и после комплексного аудита Минобороны Украины предложит «системное решение», которое поможет «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

Затем также президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что поручил новому министру обороны Федорову разобраться с проблемой ТЦК.

Ранее в ВСУ пожаловались на критическую нехватку солдат на фронте.