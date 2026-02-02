Медведев заявил, что Украина продолжит существование «в каком-то виде»

Украина сохранит свою государственность «в каком-то виде». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, WarGonzo и Reuters.

По его словам, спокойствие не наступит, пока враждебная по отношению к России власть не будет демонтирована.

«Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — сказал он.

Медведев также заявил, что Россия «скоро» одержит военную победу в конфликте. При этом зампред СБ добавил, что важно думать о том, что произойдет дальше, так как «в конце концов, цель победы — предотвращение новых конфликтов».

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной без участия США, однако их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Ранее Медведев рассказал о договоренностях РФ и США по переговорам.