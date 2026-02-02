Медведев: после Южной Осетии Россия отбила желание играть с ней в опасные игры

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интеврью ТАСС, что РФ, остановив войну в Южной Осетии в 2008 году, на время отбила желание играть с ней в опасные игры.

«Озираясь назад на события августа 2008 года, я считаю, что Россия повела себя достойно, мы сделали все правильно. И более того, мы на определенное время, подчеркиваю, на определенное время, у тех, кому неймется, отбили охоту играть с Россией в опасные игры», — сказал политик.

По словам Медведева, со временем на Западе произошла смена политических элит, и к власти пришли политики, которые сочли возможным вести себя иначе.

Отвечая на вопрос о применимости опыта поддержки молодых государств в других регионах мира, Медведев заявил, что признание Абхазии и Южной Осетии в определенной степени может служить примером, поскольку между ними и Россией были выстроены межгосударственные отношения и заключены соответствующие договоры.

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших там с 1992 года. В ходе пятидневной войны пострадали тысячи человек. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии.

