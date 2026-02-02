Размер шрифта
Названы позы секса, которые женщины ненавидят больше всего

Seduced AI: больше всего женщины не любят позу «обратная наездница»
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Новое исследование, проведённое генератором изображений и видео для взрослых Seduced AI, проанализировало ответы 2590 женщин из России, Германии, Франции, Великобритании и США, чтобы выяснить, какие сексуальные позы женщины больше всего любят и ненавидят. Оказалось, что поза «обратная наездница» — наименее любимая у женщин.

Почти треть опрошенных женщин (663) назвали обратную наездницу своей наименее любимой позой. Одной из основных причин является физический дискомфорт, поскольку угол создаёт нагрузку на колени и поясницу. Кроме того, многим не хватает зрительного контакта и эмоциональной связи.

Поза 69 занимает второе место среди самых нелюбимых. Помимо физической сложности, женщины отмечают, что не могут сосредоточиться на собственных ощущениях, что приводило к разочарованию и снижению сексуального удовлетворения.

Позы, в которых женщина находится сверху, стали третьими по уровню неудовлетворённости. Многие женщины чувствовали неуверенность из-за своей внешности и того, как партнёр видит их с этого ракурса. Кроме того, в этих позах женщины быстрее устают, некоторые респондентки отметили, что это скорее работа, чем удовольствие.

Самой предпочитаемой позой среди женщин оказалась миссионерская, которую каждая десятая женщина назвала своей любимой. Многие отмечают, что небольшие изменения, например подушка под бёдра, делают эту классическую позу максимально приятной. На втором и третьем местах были догги-стайл (несмотря на отсутствие зрительного контакта, женщины ценят глубокое проникновение и угол, который стимулирует чувствительные зоны) и позы для кунилингуса.

Ранее россиянам рассказали, как без лекарств справиться с изжогой.
 
