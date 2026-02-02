Владельца сауны в Прокопьевске арестовали

Суд заключил под стражу собственника сауны после пожара в Прокопьевске

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кузбасса.

Судебное заседание прошло 2 февраля 2026 года. По итогам рассмотрения ходатайства обвинения суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года.

В этот же день суд избрал меру пресечения администратору сауны в виде домашнего ареста до 31 марта. Следствие настаивало на ее заключении под стражу, однако суд счел возможным применить более мягкую меру.

Трагический пожар произошел 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего гибель людей. Также следствие возбудило отдельное уголовное дело о халатности.

