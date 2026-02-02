Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Владельца сауны в Прокопьевске арестовали

Суд заключил под стражу собственника сауны после пожара в Прокопьевске
Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кузбасса.

Судебное заседание прошло 2 февраля 2026 года. По итогам рассмотрения ходатайства обвинения суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года.

В этот же день суд избрал меру пресечения администратору сауны в виде домашнего ареста до 31 марта. Следствие настаивало на ее заключении под стражу, однако суд счел возможным применить более мягкую меру.

Трагический пожар произошел 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего гибель людей. Также следствие возбудило отдельное уголовное дело о халатности.

Ранее появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!