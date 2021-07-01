Путин отменил федеральный штраф за безбилетный проезд
Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьи, вводящей ответственность за безбилетный проезд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке, с марта текущего года в силу вступили изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые передали регионам право самостоятельно вводить штрафы за такие правонарушения.
Ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена уже в 63 субъектах федерации.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность увеличения штрафа за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте.
До этого российский президент подписал закон, предусматривающий штрафы для кондукторов и водителей за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.