Исследование показало, когда чаще всего грабят квартиры

22% респондентов опроса компании «Delta Системы безопасности» рассказали, что пока они находились в отпуске, их квартиры ограбили. Об этом пишет РИА «Новости».

«Меньше половины опрошенных, 48%, рассказали, что никогда не сталкивались с проблемами с имуществом во время длительного отпуска, то же касается и их родственников и друзей», — говорится в исследовании.

34% вспомнили, как их затапливали соседи, 22% были ограблены, 17% рассказали о незаконном проникновении третьих лиц, 8% сталкивались с пожаром, 3% — с утечкой газа.

61% опрошенных просят друзей, родственников или соседей проверять квартиру. В то же время россияне не доверяют консьержам в многоквартирных домах: только 4% считают, что это может защитить их жилье.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на неделю отпуска: 36 тыс. руб. Женщины планируют потратить на отпуск меньше, чем мужчины: 32 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно. Также мужчинам нужно больше денег и на идеальный отпуск (148 тыс. и 125 тыс. руб. соответственно).