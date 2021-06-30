Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов

В Краснодарском крае разрешили с 1 августа селить в отели не только привитых вакциной от COVID-19, но и переболевших коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно», — уточнили в ведомстве.

Изначально предполагалось, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что продажи туров в Краснодарский край упали в два-три раза после ограничений. Чаще всего от поездок отказываются семейные туристы с бюджетом в 40-50 тысяч рублей на размещение в отеле.