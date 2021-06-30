ЕС рекомендовали сохранять ограничения по коронавирусу в общественных местах

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пока не советуют отказываться от антикоронавирусных ограничений в общественных местах в странах ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ECDC.

По его словам, государства с благоприятной эпидемиологической ситуацией, а также где активнее прививаются от коронавируса, могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах.

«NPI следует сохранять в общественных местах и ​ при больших скоплениях народа, независимо от вакцинационного статуса людей», — сказали в европейском центре.

При этом в ряде случаев для поездок требования к тестированию на COVID-19 и к прохождению карантина могут быть отменены или скорректированы для полностью вакцинированных лиц.

ECDC — это ведомство Европейского союза, которое отвечает за усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций — надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения.