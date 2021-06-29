Россиянин утонул в Черногории
Катерина Медведева
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На черногорском побережье в Адриатическом море утонул россиянин, сообщает Радио и телевидение Черногории.
Мужчина утонул во время купания в поселке Свети-Стефан. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы около 12.30 по местному времени.
Утонувший — пожилой гражданин России. Предположительно, он получил инфаркт во время купания. Мужчину пытались реанимировать, однако действия медиков оказались безуспешны.
Ранее сообщалось, что россияне попали в ДТП в Египте. В машине находились 10 человек, среди которых трое детей. Семерых человек госпитализировали в больницу Суэца, у них травмы средней тяжести. В результате происшествия погибла гражданка РФ.
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