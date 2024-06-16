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Чемпионка мира: у Камилы Валиевой исключительный талант

Чемпионка мира по танцам Тишова заявила об исключительном таланте Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» оценила талант фигуристки Камилы Валиевой с точки зрения умения танцевать и выражать образ на льду.

«Без сомнения, у Камилы есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей. Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию. Я ей желаю успехов в любом деле, какое бы она ни выбрала», — сказала Тишова.

В настоящее время 18-летняя Валиева участвует в ледовых шоу Татьяны Навки, готовится к поступлению в высшее учебное заведение и работает ведущей на светских мероприятиях.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил. Она сможет вернуться к тренировкам и соревнованиям в декабре 2025 года.

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