Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крышу дома российского пенсионера проломил упавший с неба контейнер со взрывчаткой

В Таганроге крышу дома пенсионера проломила упавшая с неба взрывчатка

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Таганроге крышу дома пожилого мужчины проломил контейнер со взрывчаткой, упавший с неба. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 июня на улице Щаденко. Очевидцы рассказали, что 63-летний местный житель вышел во двор своего частного дома и увидел, что в крыше подсобного помещения появилась дыра. В месте повреждения кровли на чердаке строения он обнаружил неизвестный пластиковый контейнер и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дыра в кровле образовалась из-за падения с высоты найденного контейнера. Специалисты нашли внутри него поражающие элементы, а именно шарики и полкилограмма взрывного пластического вещества.

Отмечается, что в результате падения контейнера со взрывчаткой никто не пострадал. Содержимое емкости направили на экспертизу. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее отца и сына заподозрили в обустройстве тайника со взрывчаткой в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами