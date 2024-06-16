Крышу дома российского пенсионера проломил упавший с неба контейнер со взрывчаткой

В Таганроге крышу дома пожилого мужчины проломил контейнер со взрывчаткой, упавший с неба. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 июня на улице Щаденко. Очевидцы рассказали, что 63-летний местный житель вышел во двор своего частного дома и увидел, что в крыше подсобного помещения появилась дыра. В месте повреждения кровли на чердаке строения он обнаружил неизвестный пластиковый контейнер и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дыра в кровле образовалась из-за падения с высоты найденного контейнера. Специалисты нашли внутри него поражающие элементы, а именно шарики и полкилограмма взрывного пластического вещества.

Отмечается, что в результате падения контейнера со взрывчаткой никто не пострадал. Содержимое емкости направили на экспертизу. По факту инцидента проводится проверка.

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