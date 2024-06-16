Песков призвал Зеленского задуматься о мирном предложении Путина

Владимиру Зеленскому стоит задуматься о мирном предложении президента России Владимира Путина, поскольку ситуация на фронте для Украины ухудшается, передает ТАСС.

Он отметил, что нынешняя динамика положения дел «отчетливо демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться».

«Политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, задумался бы над таким предложением», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что у выдвинутых главой российского государства предложений по урегулированию украинского конфликта нет никакого срока, но ситуация на поле боя стремительно меняется.

14 июня Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Путин раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом.