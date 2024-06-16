Мать Заворотнюк посещала церковь в последний день жизни актрисы

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина посещала церковь за несколько часов до того, как знаменитости не стало. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Женщина, утверждает издание, молилась за здоровье дочери в храме.

Недавно телеведущий Отар Кушанашвили обеспокоился состоянием матери актрисы Анастасии Заворотнюк. Он напомнил, что до дочери Валентина Борисовна потеряла мужа и сына.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Ранее певец Сергей Лазарев признался, что скучает по Жанне Фриске.