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Заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО

Заложники освобождены и не пострадали при ликвидации преступников в Ростове

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Эрик Романенко/ТАСС

Сотрудники ростовского следственного изолятора (СИЗО), которые находились в заложниках у преступников, не пострадали в ходе операции по ликвидации злоумышленников. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Известно, что все шестеро преступников были ликвидированы силами спецназа. Здоровью захваченных в заложники сотрудников СИЗО ничего не угрожает.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

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