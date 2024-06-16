Заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО

Сотрудники ростовского следственного изолятора (СИЗО), которые находились в заложниках у преступников, не пострадали в ходе операции по ликвидации злоумышленников. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Известно, что все шестеро преступников были ликвидированы силами спецназа. Здоровью захваченных в заложники сотрудников СИЗО ничего не угрожает.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.