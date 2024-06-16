В Кремле заявили, что договоренности с Зеленским будут нелегитимными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не относится к легитимной украинской власти, с которой можно фиксировать договоренности. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он отметил, что Зеленский — «не тот человек, с которым можно фиксировать в письменно договоренности, потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимна».

При этом Песков отметил, что Россия не отрицает возможности самих переговоров.

«Тем не менее Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров», — сказал Песков.

Он добавил, что на Украине есть легитимные, по мнению Кремля, органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

Также представитель Кремля заявил, что Владимиру Зеленскому стоит задуматься о мирном предложении Владимира Путина, поскольку ситуация на фронте для Украины ухудшается.