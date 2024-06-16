Медведев сравнил участников саммита по Украине с персонажами из книги Оруэлла

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале.

По словам Медведева, организаторы «форума мира» позвали на мероприятие «только проверенных животных».

«Наглотавшегося полового возбудителя безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья», — написал зампред Совбеза.

Он отметил, что за порядком следить надо было, поскольку «овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах».

Медведев назвал происходящее «унылым» зрелищем, на котором участники прожигают деньги своих налогоплательщиков. Свой пост он закончил словами Швондера из «Собачьего сердца»: «Это какой-то позор».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 из них отказались.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.