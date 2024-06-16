«Зенит» может перехватить потенциального новичка «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Зенит». Об этом в Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Прежде сообщалось, что переговоры о трансфере Горшкова ведет московский «Спартак». Однако, по информации источника, «Зенит» также включился в процесс, и сейчас сделка по переходу Горшкова в столичный клуб находится под угрозой срыва.

В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Прошлой осенью он отыграл дебютный матч за сборную России в противостоянии с Кенией (2:2). В 2024 году он также выступил за национальную команду в играх с Сербией и Белоруссией — обе эти встречи закончились победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счетом 4:0.

«Спартак» по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ занял пятое место. Чемпионство в шестой раз подряд завоевал «Зенит», при этом до последнего тура на титул претендовали также «Краснодар» и «Динамо». Сине-бело-голубые смогли занять первую строчку благодаря победе над «Ростовом» 2:1 и тому, что «Краснодар» дома взял верх над «Динамо» 1:0.

Ранее защитник «Краснодара» Волков отказался играть за команду ради «Зенита», который не хочет его покупать.