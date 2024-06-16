Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» может перехватить потенциального новичка «Спартака»

«Зенит» заинтересован в приобретении футболиста Горшкова

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Зенит». Об этом в Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Прежде сообщалось, что переговоры о трансфере Горшкова ведет московский «Спартак». Однако, по информации источника, «Зенит» также включился в процесс, и сейчас сделка по переходу Горшкова в столичный клуб находится под угрозой срыва.

В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Прошлой осенью он отыграл дебютный матч за сборную России в противостоянии с Кенией (2:2). В 2024 году он также выступил за национальную команду в играх с Сербией и Белоруссией — обе эти встречи закончились победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счетом 4:0.

«Спартак» по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ занял пятое место. Чемпионство в шестой раз подряд завоевал «Зенит», при этом до последнего тура на титул претендовали также «Краснодар» и «Динамо». Сине-бело-голубые смогли занять первую строчку благодаря победе над «Ростовом» 2:1 и тому, что «Краснодар» дома взял верх над «Динамо» 1:0.

Ранее защитник «Краснодара» Волков отказался играть за команду ради «Зенита», который не хочет его покупать.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами