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Захватившим заложников в ростовском СИЗО грозит до 20 лет колонии

Захватившим заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону грозит до 20 лет колонии

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Захватившим заложников в ростовском СИЗО грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее наказание предусмотрено уголовным кодексом. Известно, что СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ (Захват заложника).

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Позже заложников удалось освободить. Уже позже появилась информация, что всех шестерых захватчиков ликвидировали в ростовском СИЗО-1 в результате штурма спецназа, на территорию учреждения пропустили медиков.

Ранее появились кадры задержания в 2023 году захвативших заложников в СИЗО террористов.

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Захват заложников в Ростове
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