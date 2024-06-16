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В Москве на складах пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями

СК: на складах в Москве хотели уничтожить товар, из-за которого отравились люди

Сотрудники следственного комитета провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале московского главка Следственного комитета РФ.

По словам следователей, при осмотре обнаружена интересующая следствие продукция. Отмечается, что работники пытались от нее избавиться.

В ведомстве также рассказали, что изъяты документы, электронные носители, техника. СК вынес постановления о признании потерпевшими десяти лиц.

До этого стало известно, что столичный главк СК России возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов. С 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились пострадавшие. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Telegram-канал 112 писал, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее москвичей предупредили об опасной еде после случаев ботулизма.

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