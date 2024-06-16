Жена экс-клавишника «Миража» ютится в однушке с детьми: «Кушать нечего»

Суд обязал экс-клавишника «Миража» Рому Жукова выплатить 9 млн рублей бывшей супруге Елене по иску о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Он [Жуков] не предпринимает никаких попыток [для оплаты долга]. Ему надо учитывать, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке его могут навестить судебные приставы», — заявил адвокат женщины Герман Ермаков.

Издание отмечает, что сейчас Елена ютится в однушке с пятью детьми, а старший наследник живет с отцом. Женщину выселили из предыдущей квартиры, поскольку Жуков не смог выплачивать ипотеку. Хотя сам артист, отмечает издание, проживает в загородном особняке с нынешней молодой женой Ольгой и хвастается журналистам дорогими подарками супруге.

Жуков уверяет, что высылает деньги своим детям. Однако делает это через старших детей, а не напрямую бывшей жене.

«Дети жалуются, что она эти деньги тратит на себя. Им часто кушать нечего в холодильнике», — отметил знаменитость.

Адвокат Елены, в свою очередь, пояснил, что по закону Жуков обязан высылать алименты именно бывшей супруге до 18-летия детей.

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