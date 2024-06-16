Самсонова победила Александрову и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой на турнире в голландском Хертогенбосхе со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:1. Благодаря этому успеху Самсонова пробилась в финал.

Матч должен был завершиться еще в субботу, 15 июня, однако был остановлен и перенесен из-за дождя. В итоге общая продолжительность встречи составила 17 часов 34 минуты.

За время игры Самсонова девять раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Александровой шесть эйсов, четыре двойные и пять брейк-пойнтов из 13. В финале Самсонова встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Самсонова не примет участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже, об этом накануне сообщил президент Федерации тенниса Росси (ФТР) Шамиль Тарпищев. Также он заявил, что Олимпиаду пропустят Андрей Рублев и Карен Хачанов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, что Хачанов сможет выступить на Олимпиаде, если залечит травму.