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В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

FT: в Adidas расследуюют информацию о взятках в китайском филиале компании

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Adidas

Немецкая компания Adidas начала расследование из-за информации о многомиллионном взяточничестве в китайском филиале производителя спортивной одежды. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в соцсетях появилось анонимное письмо, якобы написанное работниками Adidas China. В нем утверждалось, что высокопоставленные сотрудники компании получали откаты от внешних поставщиков компании, а также работали с маркетинговым бюджетом, составляющим €250 млн евро (около 2,3 млрд рублей) в год.

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