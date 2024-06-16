В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

Немецкая компания Adidas начала расследование из-за информации о многомиллионном взяточничестве в китайском филиале производителя спортивной одежды. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в соцсетях появилось анонимное письмо, якобы написанное работниками Adidas China. В нем утверждалось, что высокопоставленные сотрудники компании получали откаты от внешних поставщиков компании, а также работали с маркетинговым бюджетом, составляющим €250 млн евро (около 2,3 млрд рублей) в год.