Автозавод «КамАЗ» собрал первый прототип автоматизированной коробки передач

На дочернем предприятии «КамАЗа» по производству коробок передач «ЦФ КАМА» был собран первый прототип автоматизированной коробки передач (АКП). Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

«Базой для автоматизации (роботизации) коробки передач стала механическая коробка передач 1310ТО (бывшее название 9S1310TO). Все блоки автоматизации, включая программное обеспечение, производит российская компания, что создаст высокий уровень локализации для производителей транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас коробку передач дорабатывают и устраняют замечания к конструкции и технологическому процессу.

Испытания новой АКП будут проводиться на автомобиле КамАЗ-43118, самосвале -65115, тягачах -65116 и -65117, а также на пожарной машине КамАЗ-63934.

О том, когда новая автоматическая коробка передач появится на грузовиках «КамАЗ», не сообщается.

До этого стало известно, что россияне активно скупают автомобили Lada Granta с автоматической трансмиссией, которые появились у российских дилеров «АвтоВАЗа».

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник. У автомобиля черные корпуса зеркал и двухцветные легкосплавные диски.

Автомобили получили, помимо четырехступенчатого «автомата», 16-клапанный мотор на 98 л.с. Водитель сможет развивать скорость до 176 км/час.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» назвал ресурс вариатора Lada Vesta.