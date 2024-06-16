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Звезда «Чик» о дочери Машкова: «Не остаемся друзьями»

Актриса Ирина Горбачева заявила, что прекратила общение с Машковой после СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева призналась, что перестала общаться с Марией Машковой после СВО. Об этом звезда сериала «Чики» рассказала YouTube-каналу «Сама Меньшова».

«Мы не остаемся друзьями, и для меня это боль. Но я полностью понимаю и принимаю Машу, без кокетства!» — заявила артистка.

Горбачева посоветовала Машковой позволять другим жить так, как они хотят. По словам актрисы, подруга могла просто проговорить с ней «свою боль» и поделиться своими переживаниями при необходимости, а не пытаться «переобувать».

«И степень твоей боли с моей мы не будем сравнивать, потому что нет мерила. То, как я справляюсь со своей болью, возможно, просто не демонстрирую, но тем не менее моя внутренняя жизнь продолжается», — отметила звезда.

В конце апреля уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова, рассказала о разрушенных отношениях с отцом. Она призналась, что перестала инициировать встречи с отцом. По словам знаменитости, родитель останется для нее «молодым, усатым, классным парнем» 24-25 лет.

Ранее фильм выпускницы ВГИКа вошел в программу Шанхайского кинофестиваля.

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