Запутавшегося в сетях горбатого кита спасли в Баренцевом море

Спасатели спасли горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у побережья в районе села Териберка в Мурманской области. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Станислав спасен! Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — проинформировала она.

Радионова выразила благодарность спасателям, общественникам, ученым и компании «Норникель», которые выделили силы и средства для освобождения животного.

11 июня сообщалось, что активисты прошли 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках горбатого кита Станислава, запутавшегося в сетях. Прибрежную территорию полуострова исследовали с помощью беспилотников и маломерных судов.

До этого исследователи проекта поиска внеземного разума SETI совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски в США впервые смогли пообщаться с горбатым китом, используя его родной язык.

Ранее в США на пляж выбросило огромный череп загадочного существа.