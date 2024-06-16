«Запах тошнотворный»: жители дома в Артеме пожаловались на соседку, живущую с 20 собаками

Жители дома в городе Артем Приморского края страдают от соседки, которая развела в квартире 20 собак. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из местных жительниц Юлия. Она отметила, что женщина на протяжении 15 лет разводит животных, из-за которых в доме стоит сильный запах, и живет в антисанитарных условиях — в ее квартире даже нет унитаза.

«Она просто терроризирует соседей. Сама эта женщина Ирина немножечко повернутая. Собак разводит она на протяжении лет 15. У нее была одна большая собака, не помню, что с ней случилось, потом она завела двух маленьких, и они у нее бесконтрольно плодятся. Кто-то выживает, она ничего сделать не может. Это алкашка, ей нормально так жить. Мы когда зашли, офигели, где она спит и как она спит. У нее нет дома унитаза, и она какает в пакет и скидывает с балкона прям на машины. Я живу на втором этаже, особо этого запаха не чувствую, а вот соседка с пятого рассказывала, как в окно увидела, что у Ирины рожает собака, и они [собаки] этих щенят едят, потому что жрать нечего», — сказала она.

По словам Юлии, вчера из-за неадекватного поведения женщины у соседей закончилось терпение — они выгнали всех собак из квартиры и заварили входную дверь, чтобы хозяйка не смогла туда вернуться.

«У нас на втором этаже особо проблем не было, живешь и живешь. Она часто кричит ходит, неадекватная, бывает, на людей кидается, бывает, просто ходит кого-то доводит. Вчера она слишком долго кричала — сначала в подъезде, потом около дома, потом обратно зашла, и так минут 40. Я выхожу, а там соседка с пятого этажа, говорит: «Я не могу больше это терпеть». Ей окно открыть невозможно, вонь стоит, представляете, эти собаки, запах тошнотворный. Вчера мы выгнали [из квартиры] штук 20 собак. На видеозаписях видно собаку мертвую — мы зашли когда, она еще живая была, дышала минут 10-15, пока все эти терки начались, а потом умерла. Также на видео видно шкурку от кошки черную — это была кошка. Женщина сама удрала, не стала ничего доказывать. Мы заварили дверь, потому что если бы она зашла и собак завела, то все повторилось бы снова — она бы туда мыкнула и никому бы уже не открыла», — пояснила она.

Юлия добавила, что участковый, которого вызвали вчера соседи, не приехал. Она также уточнила, что один из жителей дома однажды подавали на женщину в суд — ей назначили штраф, однако ситуация не изменилась.

«Органы власти вообще не приезжали никакие. Даже участковый не приехал, ничего не решил. Если сам не сделаешь… На протяжении 15 лет все это происходило. Эта вонь до сих пор стоит у меня в носу. Старшая по подъезду, которая, казалось бы, должна быть активной, говорит, что ей по фигу, она окна не открывает. Соседи говорят, что с четырех утра начинается вой, скуление, гавканье. Сосед, который под ней живет, инвалид-колясочник, подавал на нее в суд, остальные молчали. Отделалась штрафом 500 рублей, и то — в суд она не явилась. Телефона у нее нет, карточки тоже. Ей через каких-то лиц дочь переводит деньги. Сама она ходит шкуляет по копейкам. Собак жалко, столько их сейчас на улице гасится, девать-то их некуда. Волонтеры, к которым мы обращались, никакой информации не дали. Вчера написали также в чат в Telegram нашему мэру, он сказал, что принято на рассмотрение, он передаст в полицию все, что нужно», — подчеркнула женщина.

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