Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Toyota Camry

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Toyota Camry V50 за 1,5 млн рублей.

Так, по его словам, за 1,5 млн рублей это будет автомобиль 2012-2013 годов выпуска. Базовый двухлитровый мотор не дает хорошей динамики, но с надежностью у него полный порядок. Единственное, что нужно проверить при покупке, – это герметичность сальников коленвала.

По словам эксперта, у старшего двигателя иногда клинит обгонную муфту генератора. Стоит проверить, менялась ли она на модернизированную. А вот автомату, работающему с этим мотором, нужно уделить особое внимание. Если он уже ремонтировался, то лучше выбрать именно этот вариант. Случаи переборки этой коробки у дорестайлинговых машин не редкость, и лучше, если это сделали до вас.

Кроме того, при осмотре автомобиля надо проверить кузов, особенно крышку багажника и капот, на наличие ржавчины.

До этого стало известно, что на российском рынке можно найти надежный и простой лифтбек Skoda Octavia III, который дешевле китайских аналогов: шестилетнюю машину реально приобрести за 1,4–2,1 млн рублей.

По словам автоэксперта Сергея Зиновьева, кузов и подвеска машины сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Octavia А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения.

При пробеге в 100 тыс. км может произойти залегание колец, отказать водяной насос, термостат и регулятор давления наддува. При этом модель специально для РФ оснащали 1,6-литровым атмосферным двигателем на 110 л.с., который в 2015-м заметно улучшили. Из всех версий это самый надежный мотор.

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada.