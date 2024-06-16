В Госдуме предложили устанавливать алкотестеры в общепите и на заправках

Глава комитета Госдумы по труду от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил установить алкотестеры в общепите и на заправках для того, чтобы сохранить психологическое спокойствие водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подготовлены обращения в МВД и Минтранс России. Смысл этих предложений: для профилактики пьянства за рулем. И для того, чтобы водители чувствовали себя спокойно и безопасно, не опасаясь, не размышляя, не попадая в некую эмоционально-психологическую беседу, когда они начинают судорожно вспоминать, употребляли ли они накануне чего-то или не употребляли», — сообщил Нилов.

До этого сообщалось, что препараты и медицинские изделия с содержанием этилового спирта, в том числе спреи от боли в горле, могут дать ложноположительный результат при прохождении теста ГИБДД на алкоголь. По его словам, аналогичный эффект может произойти после употребления кваса, кефира или продукции с маком.

13 мая в социальных сетях был опубликован список из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из Госдумы. В документе указывалось, что после применения этих таблеток водителям запрещено садиться за руль. Туда, в частности, вошли такие популярные лекарства, как нурофен, фервекс, антигриппин, терафлю, кетанов, супрастин и спазмалгон.

Ранее Госдума запросила у Минздрава четкий список запрещенных для водителей лекарств.