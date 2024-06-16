Следователи обыскали компанию, продуктами которой отравились 10 человек в Москве

Следователи обыскали компанию, продуктами которой в Москве отравились люди. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, следователи провели обыски в помещениях и складах. Во время осмотра прилегающей территории правоохранители обнаружили интересовавшую их продукцию — работники пытались избавиться от нее. Стражи порядка изъяли также документы, электронные носители, технику и другие предметы.

С 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек. Выяснилось, что все они употребляли в пищу продукты питания, которые заказали в одном из сервисов доставки. Отдел по расследованию особо важных дел по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее в Москве выросло число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой.