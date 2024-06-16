Стало известно, как действовали заключенные при захвате СИЗО в Ростове

Заключенные, захватившие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону устроили побег ночью — выбили оконные решетки, спустились по канату верхних этажей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что один из них при спуске упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, после чего сгруппировались и захватили сначала младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму.

Все нападавшие ликвидированы в ходе штурма, сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее сообщалось, что заложники не пострадали при ликвидации преступников из ростовского СИЗО