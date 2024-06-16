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В Японии сообщили о распространении опасного заболевания

The Japan Times: плотоядная бактерия из Японии может убить за два дня

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Reuters

Японские врачи предупреждают о стремительном росте числа заболеваний бактериями стрептококка с необычно высоким уровнем смертности после снятия правительством страны COVID-ограничений. Об этом сообщает The Japan Times.

В статье утверждается, что эта болезнь может привести к смерти человека в течение двух суток. По данным японских инфекционистов, как только заболевший утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена, а уже через 48 часов заболевание может привести к летальному исходу.

«При сегодняшних темпах распространения болезни число случаев заболевания в Японии может достичь 2,5 тыс. к концу 2024 года, а уровень смертности составит 30%», — цитирует агентство профессора Токийского медицинского университета Кена Кикучи.

Сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Японии уточнили, что к началу июня в стране выявили 977 случаев заболевания стрептококком. Этот показатель, отмечают они, превысил общее число зараженных за прошлый год.

До этого врачи регионального Управления Роспотребнадзора по Ивановской области рассказали, что летом растет риск заражения энтеровирусами, которые могут привести не только к легкому недомоганию, но и к воспалению оболочек мозга или сердечной мышцы.

Ранее в России создали отечественные технологии для «сборки» вирусов и бактерий.

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