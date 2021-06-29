Прокуратура в Подмосковье проверит обстоятельства гибели мальчика из-за непогоды

Подмосковная прокуратура организовала проверку после гибели ребенка, на которого упала ветка дерева в городе Королев. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что вечером 28 июня ветка дерева упала на мальчика 2014 года рождения, находившегося возле детской площадки во дворе дома на улице Суворова.

В ходе проверки прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также проводят проверку по факту смерти ребенка. По данным СК, ребенок скончался на месте от полученных травм, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что молния ударила в трансформатор в городе Щелково в Московской области во время сильного ливня.

В понедельник, 28 июня, на Москву и Московскую область обрушился сильный ливень с грозой и градом. 70% месячной нормы осадков выпало меньше чем за сутки. Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.

Еще на некоторых улицах Москвы были зафиксированы серьезные подтопления, автомобили встали в пробках. Также из-за «суперливня» в Москве резко подорожало такси.