В Башкирии дети пострадали в серьезном ДТП с грузовиком

В республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«На трассе Уфа — Инзер — Белорецк лоб в лоб столкнулась «двенашка» и грузовик. <…> пятеро пассажиров-детей (от 3 месяцев до 10 лет) и женщину забрала скорая. На месте работают инспекторы и спасатели», — говорится в публикации.

Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах вино, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

