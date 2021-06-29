В Пензе горит торговый центр

Пожар произошел в торговом центре «Триумф» в Пензе, сообщает пресс-служба МЧС.

Горит мансарда и кровля. В настоящее время проводится тушение пожара.

«29.06.2021 г. в 4.56 (мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 2», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в частной московской клинике.