В Центре Гамалеи рассказали, когда ситуация с COVID-19 в России изменится к лучшему

Спрогнозировать ситуацию с развитием коронавируса в России сложно, однако следует учитывать фактор создания коллективного иммунитета. Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

По его словам, многие пытались спрогнозировать ситуацию с COVID-19 в стране, но ни один из этих прогнозов не сбывался.

«Нужно следить за ситуацией и теми факторами, которые будут способствовать прекращению распространения коронавирусной инфекции: создание коллективного иммунитета за счет вакцинации и за счет тех, кто перенес коронавирусную инфекцию», — объяснил Бутенко.

Специалист добавил, что ситуация постоянно меняется в силу способности вируса мутировать. Новые варианты индийского штамма — «дельта» и «дельта плюс» меняют ситуацию в худшую сторону.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона-Н».