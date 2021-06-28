Иммунолог: штамм «лямбда» COVID-19 уже мог проникнуть в Россию

Латиноамериканский штамм коронавируса «лямбда», возможно, уже попал в Россию, однако об этом станет известно не раньше августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на врача-иммунолога Владимира Болибока.

Эксперт подчеркнул, что вероятность его проникновения в страну очень велика.

«Все, что случается в Великобритании, к нам тоже попадает, потому что народ не остановить, есть общение, люди летают туда-обратно. Вопрос, как быстро это выявится», — пояснил Болибок.

По словам врача, о штамме «лямбда» стало известно раньше, чем об индийской «дельте», однако информации о его особенностях до сих пор нет, поскольку латиноамериканские врачи пишут статьи не на английском языке, а на испанском и португальском. Болибок уточнил, что может пройти полгода, пока их исследования будут опубликованы в англоязычных источниках.

Ранее 28 июня сообщалось, что в России нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса.

В Европе распространился лямбда-штамм коронавируса. Изначально его обнаружили в Бразилии в конце июня.