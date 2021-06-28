Смоленская и Тамбовская области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В заявлении по Смоленской области подчеркивается, что на протяжении последних семи недель растет число новых случаев, также заметна тенденция увеличения числа заразившихся лиц, посещающих общественные места. Отмечается, что 61,1% заболевших — работающее население, 32,5% — пенсионеры, 6,4% — дети.

«Вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», — говорится в публикации.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач по Тамбовской области постановил «обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции».

Вакцинироваться предписано всем работникам сферы обслуживания, образования, правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, военнослужащим, а также сотрудникам многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

Ранее обязательную вакцинацию начали на Алтае.