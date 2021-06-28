В России создали препарат для предотвращения заражения респираторными инфекциями

Сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали назальный препарат, который содержит коктейль антител к разным возбудителям респираторных инфекций, пишут «Известия».

Как сообщается, новое лекарство позволит создать первый барьер на случай встречи с респираторными инфекциями. Он даст защиту от различных ОРВИ, поскольку в составе препарата есть «выжимка» из популяционного иммунитета, а в перспективе возможна защита и от коронавируса. Специалисты доказали, что препарат активен в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии, то есть любой инфекции, с которой организм среднестатистического россиянина встречался в жизни и после проведения вакцинопрофилактики.

Как объяснил научный руководитель МНИИЭМ Владимир Алешкин, для того, чтобы у человека сработал иммунитет при встрече с инфекцией нужно время.

«Пока этот ответ вырабатывается, можно искусственным образом внести антитела. Наш препарат — это, по сути, заместительная терапия. Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», — рассказал он.