Появилось видео угона машины элитной части ДПС в Москве

В сети появилось видео угона патрульной машины элитной части ДПС в Москве, которая патрулирует так называемое Кремлевское кольцо, сообщает сайт kp.ru.

На кадрах видео заметно, что угон был совершен неприметным мужчиной с рюкзаком на спине. Через несколько секунд наблюдения за полицейскими, мужчина подошел к незапертой машине, сел за руль и уехал.

Сообщается, что сотрудникам ДПС поступила команда остановить автомобиль на пересечении улицы Моховая и Воздвиженка. Позже, закончив работу, инспекторы увидели, что их служебную машину угнали.

Машину удалось остановить лишь на 22-м километре Минского шоссе, в Одинцовском районе.

По данным kp.ru, угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги по имени Олег.