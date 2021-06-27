Москвичка получила травму из-за упавшего дерева
Анастасия Лежепекова
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Из-за шквалистого ветра в Измайловском парке Москвы упало дерево, задев женщину, сообщает столичное следственно управление СК.
Инцидент произошел 26 июня.
«Женщина незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение города для проведения необходимого обследования. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проверки будет принято процессуальное решение.
Накануне МЧС экстренно предупредило москвичей о ливне и граде. При грозе ветер будет достигать 15-20 м/с.
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