Москвичка получила травму из-за упавшего дерева

Из-за шквалистого ветра в Измайловском парке Москвы упало дерево, задев женщину, сообщает столичное следственно управление СК.

Инцидент произошел 26 июня.

«Женщина незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение города для проведения необходимого обследования. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне МЧС экстренно предупредило москвичей о ливне и граде. При грозе ветер будет достигать 15-20 м/с.