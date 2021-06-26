На Урале проверят завод, где выдают зарплату товарными карточками

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась сообщениями в СМИ о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО «Урал» получают зарплату товарными карточками, которые работники называют «урожайками», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района.

Прокуратура напомнила, что выплата зарплаты в купонах, бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, запрещена.

Ведомство проведет проверку, после чего даст оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия. Особое внимание будет уделено фактам несвоевременного перечисления сотрудникам зарплаты и ее выплаты товарными карточками.