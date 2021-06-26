Прокуратура выяснила, почему произошел разлив нефтепродуктов в реку Вилюй

В Якутской области разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что госинспекторы уже осмотрели место розлива, также они отобрали пробы воды.

Ранее стало известно, что в Якутии неподалеку от Вилюйской ГЭС-2 на реке Вилюй произошел разлив нефтепродуктов. Разлив произошел в районе поселка Чернышевский Мирнинского района. По итогам осмотра в других реках, впадающих в Вилюй, нефтепродуктов не обнаружено.

Специалисты уже установили боны и засыпали сорбенты, чтобы нейтрализовать нефтепродукты. В отношении ПАО «Якутскэнерго» начато дело об административном правонарушении.