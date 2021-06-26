В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Екатеринбурга в Ноябрьск, при взлете столкнулся с птицей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

«В 09.36 (07.36 мск) командир воздушного судна SU-95 авиакомпании «Ямал», выполняющего рейс LLM-249 по маршруту Екатеринбург-Ноябрьск, сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет отправился в пункт назначения. При приземлении повреждений обнаружено не было. На борту находились пять членов экипажа и 37 пассажиров, в том числе три ребенка, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Ранее в аэропорту Краснодара экстренно приземлился самолет SSJ-100, у которого в воздухе отказала газовая турбина. По словам источника, на борту находился 91 человек. Никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.