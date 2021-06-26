Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что город заново переживает пандемию коронавируса.

«Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было», — сказал он в интервью в телепрограмме «Вести в субботу».

По словам главы города, остановить пандемию можно только быстрой и масштабной вакцинацией. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим в общественных местах и другие санитарные требования.

Ранее Собянин заявлял, что почти 90% новых заражений коронавирусом в Москве вызваны индийским штаммом.

По последним данным, в Москве выявили 8 457 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 1 332 214 жителей столицы, выздоровели 1 139 840, умерли 21 972.