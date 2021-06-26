В Благовещенске из-за паводка возникли перебои с водой

В Благовещенске на последних этажах некоторых домов наблюдаются неполадки с холодной водой, что вызвано режимом гиперхлорирования, случившимся из-за паводка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Перебои с подачей ресурса возможны в связи с введенным режимом гиперхлорирования исходной воды, поступаемой через водозабор «Амурский», для ее дополнительной очистки», — говорится в сообщении.

Из-за этого в сети водоснабжения снижено давление. Мера будет действовать 26-27 июня. Управляющие компании многоквартирных домов должны обеспечить людям возможность набирать воду на нижних этажах и из поливочных кранов. Жителей города призвали не запасаться водой, чтобы не создавать искусственный дефицит.

Ранее уровень Амура в районе Благовещенска поднялся выше показателей 2013 года, когда в городе случилось одно из самых крупных наводнений за всю историю наблюдений. Уровень Амура достиг 839 см, при уровне опасного явления в 800 см. Ожидается, что река может подняться еще на 20-30 см.