Еще один регион приостановил вакцинацию из-за нехватки препарата

Удмуртия приостановила вакцинацию от коронавируса на 26-27 июня из-за нехватки препарата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального оперштаба.

Подчеркивается, что темпы вакцинации опередили поставки вакцины.

«Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что всем записавшимся на эти даты сообщат о новом месте и времени вакцинации. По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, за неделю в республике число желающих привиться выросло в два раза, многие приходят в мобильные пункты без записи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нескольких регионах возникает дефицит вакцин из-за роста желающих сделать прививку от коронавируса. При этом он уточнил, что дефицит будет компенсирован в ближайшие дни.

До этого вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. На некоторых мобильных пунктах в столице региона ограничено количество людей, которым могут поставить первую прививку.